Straßenbahnstrecke zweitweise gesperrt

Bonn. Nach einem Lastwagenunfall in der Südunterführung war die Bahnstrecke der Linien 61 und 62 am Vormittag zeitweise gesperrt. Ein Lastwagen hatte sich dort in der Oberleitung festgefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Der Bahnverkehr der Linien 61 und 62 war am Montagvormittag im Bereich des Hauptbahnhofs für mehr als eineinhalb Stunden gestört. Grund war ein Unfall in der Südunterführung. Dort hatte gegen 10.20 Uhr ein Lastwagen die Oberleitung beschädigt.

Aufgrund des Unfalls wurde der Strom in der Oberleitung in diesem Bereich anfangs bis zum Haus der Jugend abgeschaltet. Die Linien 61 und 62 wurden von der Thomas-Mann-Straße kommend unterirdisch in den Hauptbahnhof geführt, die Bahnen aus Richtung Dottendorf endeten am Haus der Jugend.

Nachdem der Strom um 10.50 Uhr wieder bis zur Poppelsdorfer Allee geschaltet werden, fuhren die Bahnen aus Richtung Dottendorf wieder bis zur Haltstelle Poppelsdorfer Allee und kehrten dort wieder um. Gegen 11.20 Uhr wurde die Unterführung zusätzlich noch für den Busverkehr gesperrt. Alle Busfahrten erfolgten der SWB zufolge über die Nordunterführung.

Techniker untersuchten die beschädigte Oberleitung und reparierten den Schaden. Gegen 12.05 Uhr konnte die Straßenbahn wieder durch die Unterführung fahren.