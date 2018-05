Beim Abbiegen

BONN. Ein 40-Tonnen-Lkw hat am Montagnachmittag eine Ampel am Endenicher Ei beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte das zunächst gar nicht bemerkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2018

Ein aus Slowenien stammender 40-Tonner hat am Montagnachmittag am Endenicher Ei in Bonn eine Ampel beschädigt. Der Fahrzeugfahrer, der in Fahrtrichtung Meckenheim unterwegs war, in Endenich von der A565 kam und nach rechts in Richtung Endenich abbiegen wollte, hatte davon, dass er mit seinem Auflieger die Ampel erwischt hatte, gar nichts bemerkt.

Andere Verkehrsteilnehmer meldeten den Unfall der Polizei, die den Lkw-Fahrer anhielt. Während ein Dienstleister auf Ersatzteile für die beschädigte Ampel wartete, lief der Verkehr trotz des Unfalls dank der Verkehrszeichen größtenteils problemlos weiter.