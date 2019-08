Sattelschlepper verstopfen Nadelöhr

Bonn. Zu gleich zwei Unfällen im Zusammenhang mit Sattelschleppern kam es am Mittwochmittag auf der Bonner Nordbrücke. Zwischenzeitlich war an der Beueler Anschlussstelle kein Durchkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.08.2019

Weil zwei Sattelschlepper am Mittwochmittag auf der A565 an der Anschlussstelle Bonn-Beuel in Unfälle verwickelt gewesen waren, kam es dort temporär zu starkem Stau. In beiden Fällen seien keine Personen verletzt worden, wie die Polizei auf GA-Anfrage bestätigte. Lediglich Sachschaden sei entstanden.

Zwischenzeitlich herrschte völliger Stillstand auf der viel befahrenen Strecke. Die Räumung war schnell durchgeführt, dennoch kam es in der Folge noch zu Behinderungen.