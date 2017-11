Bonn. Die Weltklimakonferenz in Bonn läuft. Alle Hintergründe zur Konferenz sowie aktuelle Nachrichten zu Verkehrsbehinderungen und Demos gibt es hier im Liveticker.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Die Weltklimakonferenz läuft. Bis zu 27.000 Gäste werden in Bonn erwartet, in den vergangenen Tagen waren mit Al Gore und Arnold Schwarzenegger bereits prominente Gäste auf der Cop23, erwartet werden unter Anderem noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle aktuellen Entwicklungen, Verkehrsbehinderungen und Demonstrationen auf dem Laufenden.

Außerdem gibt es jede Menge Infos, Bilder und Videos von der Konferenz. Ausführliche Berichte und Hintergründe gibt es auch in unserem Thema.

Die Weltklimakonferenz in Bonn im Liveticker

(mit Material von dpa und epd)