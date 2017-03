Luftverschmutzung in Bonn

Foto: dpa

ARCHIV - Abgase strömen am 14.11.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) während eines Feinstaubalarms aus dem Auspuff eines Autos. (zu dpa: "CO2-Ausstoß in Deutschland gestiegen - 2020-Ziel kaum erreichbar" vom 16.03.2017) Foto: Franziska Kraufmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++