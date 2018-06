BONN. Ein langer Stau hat sich am Montagnachmittag vor der Kennedybrücke gebildet. In Fahrtrichtung Beuel ist dort ein Bus liegengeblieben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2018

Autofahrer müssen sich am Montagnachmittag in der Bonner Innenstadt auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Kurz vor der Kennedybrücke ist in Fahrtrichtung Beuel ein Bus liegengeblieben.

Der Verkehr staut sich auf der Oxfordstraße aktuell zurück bis hinter den Bertha-von-Suttner-Platz.

