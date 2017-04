Polizeikontrollen in Bonn

Die mobile Waage kann die Last auf jeder einzelnen Achse der Fahrzeuge messen.

Bonn. Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Bonn im Zuge einer bundesweiten Aktion einen Transporter an der Ludwig-Erhard-Allee gestoppt. Seine Ladung war viel zu schwer.

Der Fahrer des Lieferwagens war auf dem Weg von Italien nach Oberhausen, um unterwegs Restaurants mit Obst, Gemüse und Osterartikeln zu beliefern.

„Der ist hoffnungslos überladen“, sagte Polizeihauptkommissar Jörg Kurbel – einer von 70 Beamten der Bonner Polizei, die bis Donnerstagmorgen an verschiedenen Straßen auf Bonner Stadtgebiet Autos aus dem Verkehr zogen und diese auf ihre Sicherheit hin überprüften.

Dabei waren die Beamten auch Einbrechern auf der Spur. Die Kontrollen waren Teil einer bundesweiten Aktion auf der E 30 (Ost-West-Route), koordiniert durch das Land Niedersachsen. Bei dem Italiener durfte die Last auf der hinteren Achse höchstens 2,6 Tonnen betragen. Die mobile Waage der Polizei maß aber 3,4 Tonnen. Der hintere Reifen sah fast aus. als wäre er platt.

Laut Kurbel sind nun 235 Euro fällig. Der war sich allerdings am Ende noch nicht sicher, ob der Wagen ganz stilllegt werden muss. Der Fahrer hatte derweil im Ruhrgebiet schon mal ein Ersatzfahrzeug geordert. Die Polizei will am Donnerstag die Aktion bilanzieren.