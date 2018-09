Bonn. Zahlreiche Gäste verfolgen das Taschenlampenkonzert des Bunten Kreises Rheinland. Die Band „Rumpelstil“ sorgt für Stimmung. Eine Fortsetzung gibt es am 29. September in Köln.

Von Eva Kunkel, 02.09.2018

Lichter an für all die Kinder, denen es nicht so gut geht. Deren Eltern und Geschwister an ihre Grenzen kommen, die Hilfe benötigen. Seit elf Jahren veranstaltet der Bunte Kreis Rheinland „Taschenlampenkonzerte“ und unterstützt mit den Einnahmen Familien chronisch kranker Kinder. In Bonn war die Kulisse dieses Jahr besonders schön: Vor dem Poppelsdorfer Schloss spielte am Samstag bis in den Abend die Band Rumpelstil, und auf der Wiese wurde ein Familienfest gefeiert.

Genau das steht beim Taschenlampenkonzert im Mittelpunkt: „Bei vielen ist das Konzert ein fester Termin – einfach weil es so eine entspannte Atmosphäre ist. Auch viele der Haupt- und Ehrenamtlichen bringen ihre Familien mit. Man kennt sich“, sagt auch Janina Mogendorf vom Bunten Kreis. Neben Fachkräften wie Krankenpflegern, Sozialpädagogen und Psychologinnen, engagieren sich heute mehr als 160 Ehrenamtliche im Verein.

Halb Bonn sei hier jedes Jahr anzutreffen, erzählen einige. Auch Olga Chruscicka hat von Freunden gehört, wie schön die Veranstaltung sei. „Und es stimmt. Außerdem ist die Organisation toll gelungen. Da wurde viel geschafft.“

Ballons steigen in die Abenddämmerung

Neben Kinderschminken, Kletterturm und Spielmöglichkeiten, war auch eine Kindersammelstelle eingerichtet. Wer sich verlaufen hatte, konnte sich hier melden. Das weiträumige Gelände bot außerdem genug Platz zum Rumrennen und Toben. Familien und Bekannte breiteten gemeinsam die Picknickdecken aus und richteten die Taschenlampen und Ballons. Um 20 Uhr starteten Schüler der Stiftsschule Bonn auf der Bühne den Countdown. Gemeinsam mit dem Publikum zählten sie runter und Hunderte von Luftballons stiegen in die Abenddämmerung.

Als dann Rumpelstil die Bühne betraten, standen von den ganz Kleinen bis zum Teenager viele auf den Bänken, tanzten, sangen und klatschen mit. Eigens für Bonn und zu Ehren des Preisträgers der Fields-Medaille Peter Scholze, hatte die Band das Lied „Zum Quadrat“ komponiert. Jörn, Max, Blanche Miss Elliz und Maskottchen Mambuso versprühten mit ihrer Musik Märchen-Atmosphäre und Fantasie. „Die Musik ist schön modern, das ist auch etwas für uns als Eltern. Total klasse!“, meinte Marion Handwerk, die seit 2008 jedes Jahr mit Tochter Jana wiederkommt. Die hielt schon ihre Taschenlampen griffbereit und wartete wie alle anderen auf den Einbruch der Dunkelheit. Auch Stirnlampen, Lichterketten, Knicklichter und Leuchtbrillen kamen zum Einsatz, um bei Nacht das Lichtermeer zu entzünden.

Nach Koblenz war Bonn das zweite Taschenlampenkonzert in diesem Jahr. Am 29. September spielen Rumpelstil in Köln vor dem Schokoladenmuseum. Näheres unter https://www.bunterkreis.de.