Auto- und Fahrradkorso durch Bonn

Bonn. Der letzte Schultag vor den Osterferien ist traditionell auch der letzte Schultag der kommenden Abiturienten. Gefeiert wird dies in Bonn mit einem Autokorso durch die Stadt und einer großen Party auf der Rigal'schen Wiese in Bad Godesberg.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Auf den Straßen rund um die Rigal'sche Wiese in Bad Godesberg kann es heute Mittag voll und bunt werden. Die künftigen Bonner Abiturienten feiern traditionell ihren letzten Schultag mit einer großen Party. Nach Ende der Unterrichtszeit geht es per Autokorso nach Bad Godesberg. Einige Schüler verzichten in Anlehnung an die Fridays-for-Future-Demos und für den Klimaschutz in diesem Jahr auf das Auto und begeben sich per Fahrradkorso nach Bad Godesberg.

Die Polizei begleitet die Fahrten, steht schon morgens an den Schulen und gibt den Schülern Verhaltenshinweise für die spätere Anfahrt zur Rigal'schen Wiese. Die künftigen Abiturienten werden auf dem Weg zur Party durch die Polizei begleitet. Diese achtet nicht nur auf die Einhaltung der Verkehrsregeln, sondern will insbesondere dafür sorgen, dass die Jugendlichen nicht angetrunken fahren.

Um 12 Uhr geht es in Bad Godesberg los, im vergangenen Jahr kamen rund 1700 Schüler zusammen. Auch in diesem Jahr wird mit ähnlich vielen Jugendlichen gerechnet. Das Ende des Abi-Festivals auf der Rigal'schen Wiese ist für 18 Uhr geplant. Damit sind die Feierlichkeiten aber noch nicht beendet. Um 20 Uhr steigt in der Stadthalle in Bad Godesberg die Final-Party, hier werden rund 3000 Gäste erwartet. Die 16-Jährigen dürfen durch eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Bonn offiziell bis 2 Uhr mitfeiern. Laut den Veranstaltern gehört die Final-Party in Bonn zu den "traditionsreichsten und größten Abipartys" in Deutschland.

#PolizeiNRW #Bonn Letzter Schultag für Abiturienten:

Wir freuen uns mit Ihnen, erinnern aber an die besonderen Gefahren im Straßenverkehr. Vorab: Es gilt ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot für Fahrende! Was es noch zu beachten gilt: https://t.co/CTOVUTsnbh pic.twitter.com/DoeqQ0fWIa — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) 12. April 2019

Der General-Anzeiger ist den ganzen Tag über in Bad Godesberg vor Ort und wird die Party mit zahlreichen Fotos begleiten.