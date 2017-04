Ungewöhnliche Aktion zum Tag des Buches

Bonn. Postbotin Stefanie Salzmann gibt einen Tag die Bücherfee und verschenkt in der Bonner City Literatur. Nicht jedem der Passanten gefällt das.

Von Martin Wein, 19.04.2017

Große, kleine, dicke, dünne, schlaue und weniger schlaue: Rund 90 000 Bücher kommen Jahr um Jahr neu in den deutschen Handel. Doch angeblich liest die ja niemand mehr, heißt es. Nach Informationen der Frankfurter Buchmesse lag Lesen bei Freizeitbeschäftigungen 2015 auf Platz 14.

Andererseits macht die Branche noch immer mehr als neun Milliarden Euro Umsatz jährlich. Kurz vor dem Welttag des Buches am kommenden Sonntag macht Stefanie Salzmann am Dienstagmorgen in der Bonner City die Probe aufs Exempel. Die Stiftung Lesen und der Post-Konzern als Sponsoren einer bundesweiten Aktion haben der Postbotin 25 Neuerscheinungen in die Fahrradtaschen gepackt. Mit denen darf sie Passanten beglücken – einfach so. Ob die sich freuen?

„Ich mache gerne mal so etwas mit“, sagt Salzmann, die sonst mit Taschen voller Rechnungen, Werbesendungen und Briefen durch die Innenstadt zieht. Charlotte Link, J. R. Tolkien, Kriminalromane – die 43-Jährige greift wie etwa jeder fünfte Deutsche auch selbst regelmäßig zur Feierabendlektüre. „Ich würde hier schon fündig“, meint sie.

„Ich habe lange kein echtes Buch mehr in der Hand gehabt“, sagt die erste Passantin entschuldigend. Sie lese nur noch E-Books. Die kaufe sie im Internet. „Fast etwas schade“, sagt sie achselzuckend. Den „Lehrling des Magiers“ nimmt sie aber doch mit nach Hause. Die zweite Dame greift zielsicher zu „Totenfang“ von Simon Beckett, nachdem ihr die Tochter routiniert die Lesebrille gereicht hat. „Den kenne ich schon“, freut sie sich. Im Urlaub lese sie jeden Tag ein neues Buch. Nach der Arbeit sei sie meist zu kaputt.

Zeit für einen Fantasy-Schmöker

Andere sind deutlich skeptischer. Ein Geschenk auf der Straße schreit ja förmlich nach dem Hinterhalt. Ein älterer Herr wühlt lustlos im Angebot. „Ein Krimi über Naturwissenschaften – na gut“, sagt er und zieht davon. Andere wollen von Gedrucktem nichts wissen. „Bei so viel Papier wird man ja irre“, ruft eine Frau. „Ich hätte mir das einfacher vorgestellt“, sagt Bücherfee Salzmann.

Ein Familienvater mit einer Jumbotüte Mäusespeck in der Hand nimmt sich dagegen lächelnd Jan Weilers Bericht „Im Reich der Pubertiere“. „Das kommt mir gerade recht“, sagt er schmunzelnd, während seine Tochter im Hintergrund eine Grimasse schneidet.

Christina Giralouris ist mit Sohn Noa in der Stadt. Der Grundschüler bekommt das Welttags-Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich geschenkt. Insgesamt 1,2 Millionen Mal haben die Sponsoren es drucken lassen und zudem für Migrantenkinder mit einer Bildergeschichte ergänzt. Ein Traum für jeden Autor. „Wir lesen jeden Tag“, sagt Giralouris. Eine Gutenacht-Geschichte gehöre zum Familienalltag. So war es schon bei ihren Eltern. Für sich selbst sucht die Mutter in Salzmanns Schatzkiste eher nach Unkonventionellem. Der Aufdruck „Spiegel-Bestseller“ sei schließlich kein Qualitätsbeweis.

Einen Klassiker hätte gerne auch ein junge Mann, der seinen kleinen Sohn unter der Sweatshirtjacke spazieren trägt. Aus Bayern will er im Oktober zu seiner Freundin nach Bonn ziehen. „Und jetzt gibt es hier schon ein Buch geschenkt. Das ist doch ein guter Einstand.“ Für einen Fantasy-Schmöker sei schließlich immer Zeit.