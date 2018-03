Röttgen, Duisdorf und Bad Godesberg

Am Mittwochabend ist es zu einem größeren Stromausfall in Bonn gekommen.

Bonn. Am Mittwochabend um 20.47 Uhr wurde in Röttgen der erste Stromausfall gemeldet. Im weiteren Verlauf des Abends fielen aufgrund einer Mittelspannungsstörung 18 Stationen aus und viele Haushalte waren zwei Stunden ohne Strom.

Von Peter Gassner, 22.03.2018

Viele Bonner Haushalte waren am Mittwochabend von 20.45 Uhr bis 22.50 Uhr ohne Strom. Stadtwerke-Sprecherin Veronika John nannte als Grund für den großflächigen Stromausfall einen Fehler in der Mittelspannungsleitung. Betroffen von der Störung waren die Stadtgebiete Röttgen und Duisdorf. Gegen 22 Uhr kam zudem noch ein kleinflächiger Defekt hinzu, der einigen Bad Godesberger Haushalte den Strom raubte. Insgesamt fielen 18 Versorgungsstationen aus, bestätigte John.

Die erste Fehlermeldung wurde den Stadtwerken um 20.47 Uhr an der Station zwischen dem Falkenweg und "In der Wehrecke" gemeldet. "Bei einem Stromausfall liegt unsere Priorität in der Wiederversorgung der Haushalte, indem wir sie umschalten. Erst im Anschluss wird geprüft, wie der Fehler behoben werden kann", so John.

In den sozialen Netzwerken machten einige Bonner auf den Ausfall aufmerksam und versuchten an Informationen zu gelangen. Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der in Röttgen wohnt, war betroffen. Er zeigte auf Facebook ein Bild von seiner dunklen Wohnung mit einer angezündeten Kerze. Gegen 22.30 Uhr waren zwei Drittel der Häuser in Röttgen wieder mit Strom versorgt, um 22.50 Uhr gingen auch die Lichter in Duisdorf, Röttgen und Bad Godesberg wieder an.