Pegel über sechs Metern

Bonn. Der Rheinpegel ist in den vergangenen Tagen angestiegen. Aktuell steht der Rhein bei über sechs Metern - der höchste in diesem Jahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.12.2017

Nicht, dass die Überraschung in dieser Region übermäßig wäre, doch der Rhein in seinen wechselnden Ausmaßen hat bekanntlich immer das Zeug zum Stadtgespräch. Unverkennbar hat er in den vergangenen Tagen an Volumen zugenommen, nachdem Schneeschmelze und Regenfälle zuletzt Hand in Hand gearbeitet haben. Am Freitagmittag erreichte der Bonner Pegel den Stand von 6,14 Metern . Das ist der höchste Pegelstand im Jahre 2017, wie der frühere Statistiker der Stadt Bonn, Klaus Kosack, feststellt.

Zuletzt hatte Bonn einen noch höheren Pegelstand beim Juni-Hochwasser im Sommer des Jahres 2016, als der Scheitel des Hochwassers am 1.Juni die Marke 6,28 Meter erreichte. Beide Pegelstände liegen allerdings weit unter der kritischen Bonner Marke von 9,30 Meter Pegelstand. Diese wurde zuletzt vor mehr als zwei Jahrzehnten am 30.1.1995 mit 10,05 Meter übertroffen. Übrigens: Der gleiche maximale Pegelstand wie 2017 wurde am 23. April 1937 und am 22. Dezember 1989 (beide waren Monatsrekorde) in Bonn gemessen.