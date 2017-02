Marode Warmwasseranlage

Bonn. Beim Bonner Opernhaus gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Im Fokus steht dabei vor allem die Warmwasseranlage, die schon zu marode ist, um Legionellenbakterien abzutöten.

Zwar wird der exakte Sanierungsbedarf des Opernhauses noch von Gutachtern ermittelt, Handlungsbedarf gibt es aber trotzdem schon. So muss die Warmwasseranlage dringend erneuert werden. Die Stadtverwaltung schlägt dem Bau- und Vergabeausschuss, der nächste Woche tagt, eine Neuausschreibung vor. Die Kosten werden laut Vorlage auf rund 140.000 Euro geschätzt.

Die Warmwasserbereitung erfolgt über Wärmetauscher, die ihre Energie aus dem SWB-Fernwärmenetz beziehen, und zwei 5000-Liter-Speichern. Die Anlage und beide Speicher seien enorm verkalkt, heißt es in der Beschlussvorlage. Deshalb könne nur noch ein Speicher genutzt werden. Die nötige Temperatur, um Legionellenbakterien abzutöten, könne nicht mehr erreicht werden.

In derselben Sitzung entscheidet der Ausschuss über zwei weitere Ausschreibungen für das städtische Theater. Für rund 105.000 Euro soll die Beleuchtungsanlage mit LED-Scheinwerfern modernisiert werden, die erheblich weniger Strom verbrauchen. Im Sommer soll zudem aus Sicherheitsgründen der marode hölzerne Montageboden in den Theaterwerkstätten in Beuel für rund 100.000 Euro erneuert werden.