Feuerwehreinsatz am Rhein

Graurheindorf. Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine leblose Person in Höhe des Fähranliegers in Graurheindorf. Passanten hatten die Polizei alarmiert.

Von Dennis Sennekamp, 11.05.2017

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr entdeckten Passanten am Estermannufer einen leblosen Körper im Rhein, der rund zehn Meter vom Ufer entfernt im Wasser trieb. Sofort riefen sie die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen und Booten aus Mondorf, Bornheim und Bonn an. Die Leiche konnte in Höhe des Fähranlegers geborgen werden. Noch vor Ort nahm die Polizei die Ermittlungen auf.