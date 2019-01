Strecke der Bahnlinie 61 gesperrt

Bonn. Auf der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell ist am Mittwochmittag ein Lastwagen mit Schweinen umgekippt. Einige Tiere lagen tot auf der Straße, andere mussten eingefangen werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Lastwagen mit Schweinen ist am Mittwochmittag auf der Graurheindorfer Straße in Bonn-Castell umgekippt. Nach ersten Informationen fuhr der Lastwagen gegen 12 Uhr von der Autobahn ab und wollte an der Ampel Husarenstraße einen U-Turn machen. Dabei kippte der Anhänger um. Der Lastwagen war auf dem Weg zu einem Schlachthof in Bonn. Derzeit liegen einige Tiere tot auf der Fahrbahn, ungefähr 15 Tiere liefen frei herum, konnten aber eingefangen werden. Einige Schweine mussten von der Polizei aufgrund der Verletzungen erschossen werden. Insgesamt waren 78 Schweine im Lastwagen und dem Anhänger.

Der 33-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr und das Veterinäramt sowie Tierärzte sind vor Ort. Die Feuerwehr versucht mit Leitern und Seilen, die entlaufenen Schweine einzusammeln. Ein Transporter für die gesunden Tiere wurde bereits angefordert. Ungefähr 65 Tiere befinden sich noch im Lastwagen, einige Schweine sind im Wagen eingeklemmt. "Das Öffnen des Anhängers gestaltet sich schwierig", so Heiko Basten von der Feuerwehr. "Dies in kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr." Die Lage des Lastwagens sei ungünstig und die Öffnung soll klemmen. Zur Beruhigung mussten einige Tiere betäubt werden.

Schweinetransporter in Bonn umgekippt Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Foto: Matthias Kehrein

Die Husarenstraße, die Graurheindorfer Straße und die Autobahnabfahrt in Richtung Innenstadt sind noch voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt. "Die Schweine sind schwer gestresst, wir müssen sichergehen, dass kein Tier ausbüxt", so Robert Scholten von der Bonner Polizei. Die Linie 61 kann inzwischen im Bereich der LVR-Klinik und Kopenhagener Straße in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Auch der Flughafen-Express-Bus SB60 wird umgeleitet.

Auf der Graurheindorfer Straße in #Bonn ist ein LKW-Anhänger mit Schweinen an Bord umgekippt. Mehrere Tiere sind gestorben, die entlaufenen Tiere werden von der Feuerwehr eingefangen. Verkehr - auch mit der Linie 61 - ist stark beeinträchtigt. pic.twitter.com/m2SBaiSXOp — General-Anzeiger (@gabonn) 23. Januar 2019

Bei dem Unfall entstand nach Angabe der Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die unverletzten Schweine, die auf einen anderen Transporter umgeladen wurden, kommen nun auf einen Bauernhof in die Eifel. Der Bauernhof liegt auf der ursprünglichen Route des Ersatztransporters.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Weitere Berichterstattung folgt...