Lkw muss geborgen werden

Bonn. An einer Baustelle auf der Autobahn 565 hat sich am Dienstagmittag ein Lastwagen festgefahren. Da er in Schieflage steht, muss ein Bagger den Lkw wieder aufrichten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.07.2017

Die Polizei ist am Dienstagmittag zur Autobahn 565 gerufen worden. An der Baustelle zwischen Poppelsdorf und Lengsdorf ist ein Lastwagen in eine Sandfläche gefahren. Nach Angaben der Polizei steht der Lkw in Schieflage. Damit dieser wieder aufgestellt werden kann, muss er zunächst entladen werden. Ein Bagger soll das Fahrzeug schließlich wieder aufrichten.

Wie lange die Bergung dauert, konnte die Polizei nicht abschätzen. In Fahrtrichtung Süden ist jedoch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, Fahrbahnen könnten aufgrund der Bergung kurzzeitig gesperrt werden, so die Polizei.

Auch in Fahrtrichtung Altenahr ist es am Nachmittag zu einem kleinen Verkehrsunfall gekommen. Ein Kleintransporter ist zwischen den Ausfahrten Auerberg und Zentrum in die Mittelleitplanke geraten. Die linke Spur war vorübergehend gesperrt. Es kam zu Stau auch in dieser Richtung.

