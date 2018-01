Behinderungen im Verkehr

Bonn. Auf der Autobahn 565 im Bereich Bonn-Nord hat es am Morgen einen Unfall gegeben. Es kam im Berufsverkehr zu langen Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2018

Autofahrer brauchten am Montagmorgen wieder viel Geduld: Auf der Autobahn 565 in Richtung Bonn hat es im Bereich Bonn-Nord gegen acht Uhr einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei sind an dem Unfall zwei Autos beteiligt. Ob Personen verletzt worden sind, ist noch unklar. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Zwischen Meckenheim und Bonn kam es aufgrund des Unfalls zu langen Staus. Autofahrer mussten rund 30 Minuten mehr Zeit einplanen. Gegen kurz nach halb zehn Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden.

