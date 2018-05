Behinderungen im Berufsverkehr

Auf der A565 kommt es am Montagmorgen zu langen Staus.

Bonn. Auf der Autobahn 565 bei Bonn ist am Montagmorgen Geduld gefragt: Durch einen Unfall im Baustellenbereich kommt es in Richtung Süden zu langen Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2018

Das Ende der Pfingstferien macht sich auch auf den Straßen bemerkbar, in NRW staute sich der Verkehr am Montagmorgen zeitweise auf einer Länge von mehr als 200 Kilmetern. Ein Unfall auf der Autobahn 565 sorgt zusätzlich für lange Staus Richtung Meckenheim. Wie die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mitteilte, hat es gegen 7 Uhr im Bereich der Baustelle an der Abfahrt Poppelsdorf einen Unfall gegeben.

Wie viele Fahrzeuge beteiligt sind, ist noch unklar. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern bis über die Nordbrücke zum Dreieck Bonn-Nordost, Autofahrer müssen aufgrund des Unfalls und der Unfallaufnahme mehr als 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

