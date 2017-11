Behinderungen rund um Bonn

Bonn. Nach zwei Unfällen auf der A59 und der A560 kommt es am Morgen im Berufsverkehr zu langen Staus auf den Autobahnen rund um Bonn. Durch die Klimakonferenz erwartet die Polizei zudem weitere Verkehrsprobleme.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Autofahrer brauchen am Dienstagmorgen wieder viel Geduld: Nach zwei Unfällen kommt es auf den Autobahnen rund um Bonn zu langen Staus. Auf der A59 kurz vor der Anschlussstelle Troisdorf hat es gegen 6.40 Uhr einen Unfall gegeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, waren an dem Unfall gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung Köln ein Citröen Berlingo und ein Opel Meriva beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt.

Der Meriva wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall in Fahrtrichtung Köln kommt es auch auf der A565 in Richtung Bonn zu langen Staus. Autofahrer müssen sowohl auf der A565 als auch auf der A59 etwa 45 Minuten mehr Zeit einplanen.

Geduld ist auch auf der A560 in Richtung Troisdorf gefragt. Dort staut es sich nach einem Unfall ebenfalls. Nach Angaben der Autobahnpolizei musste ein Fahrzeug abgeschleppt werden, verletzt wurde bei dem "Sachschadenunfall" niemand.

Ab dem Vormittag reisen mehrere Staats- und Regierungschefs zur Klimakonferenz nach Bonn. Die Bonner Polizei erwartet daher weitere Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Alle Infos zur Cop23 im Liveticker.

Die aktuelle Verkehrslage