Sperrung auch am Donnerstag

A565: einspurige Verkehrsführung hinter der Anschlussstelle Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim

Bonn. Auch am Donnerstag sind wie am Mittwoch wieder kilometerlange Staus zu erwarten: Zwei Spuren der A565 hinter der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim sind wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die Staus auf der Autobahn 565 waren vorhersehbar: Weil die Regionalniederlassung Ville-Eifel vom Landesbetrieb Straßen NRW am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr eine der zwei Fahrspuren hinter der Anschlussstelle Bonn-Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim sperrte, kroch der Verkehr im Schritttempo an der Baustelle vorbei.

Dort tauschten die Arbeiter ein marodes Geländer der Autobahnbrücke aus. Auf dem gesperrten Fahrstreifen luden Laster das neue Geländer ab und nahmen das alte mit. Die mehrere Tonnen schwere Konstruktion hob ein Kran, der an der Sebastianstraße stand, dann auf den Brückenrand. Dabei waren Konzentration und Fingerspitzengefühl gefragt: Die Löcher der Befestigungen mussten auf die fingerdicken Schrauben manövriert werden.

Auch am Donnerstag sind wieder kilometerlange Staus zu erwarten, denn die Arbeiten werden von 9 bis 15 Uhr fortgesetzt. Wegen des Streiks im öffentlichen Personennahverkehr am Dienstag hatte der Landesbetrieb die Bauarbeiten um einen Tag verschoben.