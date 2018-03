Volksverhetzung und Beleidigung

Bonn. Die Berufung, die der Bonner Autor gegen den Schuldspruch und die Geldstrafe von 5100 Euro im vergangenen Jahr eingelegt hatte, wurde am Dienstag am Landgericht Bonn verhandelt. Nach deutlichen Worten des Vorsitzenden Richters zog Pirincci seine Berufung zurück.

Von Marcel Hönighausen, 20.03.2018

Vor bald 30 Jahren wurde Akif Pirincci mit seinen Katzen-Kriminalromanen, beginnend mit „Felidae“, deutschlandweit bekannt. Heute widmet sich der Bonner Autor ganz anderen Themen, er versteht sich als gesellschaftspolitischer Kommentator - und schießt dabei regelmäßig weit über das Ziel hinaus.

Am 13. März vergangenen Jahres wurde der 59-jährige Autor vom Amtsgericht Bonn wegen Volksverhetzung in Tatmehrheit mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 5100 Euro (170 Tagessätze à 30 Euro) verurteilt. Am 10. Januar 2016 - zehn Tage nach der Kölner Silvesternacht - veröffentlichte er eine rechtsradikale Hetzschrift unter dem Titel „Freigabe des Fickviehs“, in der er sich über eine „Invasion krimineller Lüstlinge“ ausgelassen hatte. Miteingebunden in das Urteil wurde auch ein Facebook-Post aus dem Jahr 2014, in dem er eine Kasseler Sexualforscherin unter anderem als „sexbesessene Zwangsjacken-Kandidatin“ bezeichnet hatte.

Gegen diesen Schuldspruch legte Pirincci eine Woche später Berufung ein. Die ist nun vor der 4. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts mit deutlichen Worten des Vorsitzenden Richters Josef Janßen kommentiert worden. Mit der Verurteilung, so der Richter, sei der 59-Jährige überaus glimpflich davongekommen. Für die Art und Weise der damaligen Äußerungen hatte der Kammervorsitzende wenig Verständnis. „Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum Sie keine sachliche Diskussion führen können und immer unter die Gürtellinie zielen. Das ist eine ganz üble Masche.“

Weitere Ermittlungsverfahren laufen

Der 59-jährige Autor wollte daraufhin eine Diskussion über Meinungsfreiheit und Beleidigung beginnen. „Sie sagen mir also, wie ich zu schreiben habe?“, so Pirincci. Auch dafür fand Janßen klare Worte: „Wir machen hier keinen Unterricht darüber, was sie sagen dürfen und was nicht. Das war Beleidigung, Punkt!“ Wenn die Menschenwürde verletzt würde, so der Richter, dann sei die Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt. Nach mehreren Unterbrechungen und Beratungen mit seinem Rechtsanwalt zog Pirincci die Berufung schließlich wieder zurück.

Schon in den Jahren 2013 und 2014 wurde der Autor wegen Beleidigung zu hohen Geldstrafen verurteilt. Bei der Bonner Staatsanwaltschaft laufen zurzeit weitere Ermittlungsverfahren gegen den 59-Jährigen.