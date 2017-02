Bonner Uni-Tiefgarage

07.02.2017 Bonn. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) hat nun offiziell bestätigt, dass die Sanierung der Universitäts-Tiefgarage erst im Oktober 2017 beginnen wird. Die erneute Verzögerung begründet der BLB nun mit Planungsänderungen.

Mitte 2016 habe die Universität den Wunsch geäußert, „zusätzliche Parkplätze für Elektroautos“ zu schaffen. Dazu teilte der BLB in einer schriftlichen Stellungnahme mit: „Grundsätzlich ziehen Änderungen während eines laufenden Abstimmungsprozesses immer Anpassungen der Planung, der Kosten und der Termine nach sich.“

Weiter heißt es, dass Elektrotankstellen sowie Elektroautos in Tiefgaragen „eine erhöhte Brandlast in einer Tiefgarage darstellen“. Im Brandschutzkonzept mussten aus diesem Grund in Absprache mit der Stadt Bonn beispielsweise zusätzliche Rettungswege eingeplant werden. Die Eigentümerin musste den Planänderungen zustimmen. Das abschließende Brandschutzkonzept habe laut BLB erst Ende 2016 vorgelegen. Anfang 2017 habe es erneute Änderungswünsche vonseiten der Universität gegeben, von denen dann aber Abstand genommen worden sei.

Details nennt der BLB nicht. „Aufgrund dieses Planungsverlaufs wurde die Universität aktuell darüber in Kenntnis gesetzt, dass der avisierte Baubeginn im besten Fall auf Herbst 2017 verschoben werden muss“, so der BLB. Vorausgesetzt sei ein „störungsfreier Verlauf der weiteren Planungs-, Genehmigungs- und Vergabeprozesse“.

Uni-Sprecher Andreas Archut teilte zu den Erklärungen des BLB mit: „Wir sind nicht an einem Schwarzer-Peter-Spiel mit dem BLB interessiert. Unser Interesse gilt einem baldigen Beginn und dem möglichst raschen Abschluss der Sanierung. Darum werden wir dem BLB vorschlagen, parallel zu den laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren möglichst bald mit den vorbereitenden Arbeiten zu beginnen, beispielsweise mit der Einrichtung der Baustelle und vielleicht auch schon mit dem Beginn der Abbrucharbeiten. Wir werden die Gespräche in diese Richtung weiterführen.“

Die Tiefgarage wurde zum 31. Dezember 2012 geschlossen, weil die Zwischendecke marode war. Immer gerieten die Planungen durcheinander. Der BLB wechselte beispielsweise das Planungsbüro, weil er mit dessen Arbeit nicht zufrieden war. Hinzu kamen eine Haushaltssperre des Landes und die juristische Klärung, ob der BLB die Tiefgarage, die der Uni gehört, überhaupt sanieren darf. Die Uni hatte durch die Verpachtung ihrer Liegenschaft jährlich einen sechstelligen Betrag erwirtschaftet und nutzt sie als Betriebsgarage. (Philipp Königs)