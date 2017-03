Baugebiet Dransdorf

Bonn/Düsseldorf. Am Vogelsang heißt das Areal zwischen Siemensstraße und Am Probsthof. Dort sollen vier- bis fünfgeschossige Häuser entstehen: 350 Wohneinheiten. Die Pläne wurden jetzt als „herausragendes Wohnkonzept“ von Landesbauminister Michael Groschek ausgezeichnet.

Für seinen Entwurf für das Gebiet „Am Vogelsang“ wurde das Kölner Büro Professor Schmitz Architekten am Donnerstag in Düsseldorf als Sieger des Landeswettbewerbs NRW 2016 ausgezeichnet. Den ersten Preis teilt sich das Architekturbüro mit dem Berliner Büro winkelmüller.architekten gmbh, das ein Wohnkonzept für ein Areal in Düsseldorf vorgelegt hatte.

Die Aufgabe des Wettbewerbs zum neuen urbanen Wohnen, der vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW in Kooperation mit der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ausgelobt worden war, bestand darin, städtebaulich hochwertige Lösungen für innerstädtische Nachverdichtungen zu entwickeln.

In beiden Verfahren sollten innerstädtische Flächenpotenziale genutzt werden, um steigende Wohnungsnachfragen in wachsenden Regionen mit bedarfsgerechtem Wohnraum befriedigen zu können. Entwickelt werden sollten dabei zukunftsfähige Konzepte für Wohnstrukturen, die auch unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigen. Auf den Wettbewerbsgrundstücken soll ein gemischtes Angebot aus öffentlich gefördertem, preisgedämpftem und freifinanziertem Wohnungsbau realisiert werden.

Attraktiver und bezahlbarer Wohnraum

„Attraktiven und bezahlbaren Wohnraum in den wachsenden Großstädten schaffen – das ist heute die zentrale Herausforderung der Wohnungspolitik“, stellte der nordrhein-westfälische Bauminister Michael Groschek bei der Preisverleihung im Düsseldorfer Malkasten heraus. „Die diesjährigen Beiträge zum Landeswettbewerb haben diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und es bleibt nicht bei gelungenen Entwürfen: In Bonn und Düsseldorf werden die städtischen Wohnungsunternehmen auf Basis der ausgezeichneten Pläne Hunderte neue Wohnungen schaffen und den Quartieren ein neues Gesicht geben - als ein Zuhause für Alle“, lobte der Minister.

„Der Landeswettbewerb hat gezeigt, wie innerstädtische Brachflächen und Konversionsareale in neue, lebendige Wohnquartiere umgewandelt werden können“, unterstrich Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen. Zugleich zeige sich, wie Kommunen und Bauherren über städtebauliche Wettbewerbe zu herausragenden Lösungen kommen könnten.

Am Standort Bonn galt es, das 4,7 ha große Gebiet „Am Vogelsang“ im Stadtteil Dransdorf für innenstadtnahes Wohnen nachhaltig umzustrukturieren und zu verdichten. Hier sollen auf einem ehemaligen Sportplatz und alten Industrieflächen attraktive urbane Wohnangebote mit rund 250 bis 350 Wohneinheiten in vier- bis sechsgeschossiger Bauweise entstehen. Zur Aufgabenstellung gehörten auch die Durchmischung der Wohntypen, die Gestaltung der Freiräume, der Bau einer Kita sowie ein Mobilitätskonzept. Zum ersten Preisträger für den Wettbewerbsstandort Bonn erkor die Jury das Büro Professor Schmitz Architekten zusammen mit club L 94 Landschaftsarchitekten, die ebenfalls aus Köln sind.

Das Bauministerium richtet regelmäßig in Kooperation mit der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Wettbewerbe zu aktuellen Themen des Wohnungsbaus aus. Für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses in Düsseldorf sorgen die Städtische Wohnungswirtschaftsgesellschaft Düsseldorf als Investor und die Landeshauptstadt Düsseldorf, im Bonner Teil des Wettbewerbs ist es die Stadt Bonn gemeinsam mit der Vereinigten Bonner Wohnungsbau AG und der Wohnbau GmbH.