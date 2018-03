Liveticker zum Warnstreik

BONN/REGION. Seit dem frühen Mittwochmorgen legen Streiks den Bus- und Bahnverkehr in Bonn und der Region lahm. Auch Kitas werden bestreikt. Die aktuelle Entwicklung im Liveticker.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2018

Der Warnstreik in Bonn und der Region, zu dem die Gewerkschaften Verdi und Komba aufgerufen haben, hat am Mittwochmorgen begonnen. Den ganzen Tag fahren keine Busse und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB) - es droht ein Verkehrskollaps. Auch Kindertagesstätten sind betroffen. Von den 70 städtischen Einrichtungen bleiben neun aufgrund des Streiks geschlossen. Auch in der Region sind Kitas betroffen.

Bonnorange rechnet zudem mit Einschränkungen bei Müllabfuhr und Stadtreinigung. Auch das Pflegepersonal der Bonner LVR-Klinik und die Mitarbeiter des Helios-Klinikums Siegburg sollen an den Warnstreiks teilnehmen.

Die Gewerkschaften wollen mit dem Warnstreik im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte April erhöhen. Sie fordern unter anderem eine Entgelterhöhung von mindestens 200 Euro sowie Verbesserungen für Auszubildende.