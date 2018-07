B56 zum Teil gesperrt

Ein Laster hat in Bonn Endenich Feuer gefangen.

Bonn. Am Dienstagnachmittag hat die Ladung eines Lasters auf der B56 in Endenich Feuer gefangen. Die Polizei sperrte die Straße in beide Richtungen, inzwischen sind beide Spuren wieder befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Um 15.07 Uhr ist bei der Bonner Polizei die Meldung eingegangen, dass auf der B56 in Endenich ein Lastwagen in Brand geraten ist. Vor Ort fand die Feuerwehr einen qualmenden Wagen vor. Als die Einsatzkräfte die Ladefläche des Lasters öffneten, kam ihnen eine Stichflamme entgegen. Es kam in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die B56 in beide Richtungen. Inzwischen ist die Straße wieder befahrbar, es kommt noch zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache ist noch unklar.