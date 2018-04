Polizeibekannter Täter

BONN. Die Bonner Polizei hat am Freitagabend einen 29-jährigen Ladendieb in der Poststraße festgenommen. Der hatte zuvor einen Ladendetektiv verletzt.

Ladendetektive beobachteten am Freitagabend einen Mann, wie er in einem Geschäft in der Bonner Poststraße vier Sporttaschen mit Bekleidung und Schuhen im Wert von rund 2500 Euro füllte und an unterschiedlichen Ausgängen zum Abtransport bereitstellte. Laut Bericht der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr.

Als der 29 Jahre alte Mann das Geschäft ohne zu bezahlen mit zwei der Taschen das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn ein Ladendetektiv an. Der 29-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen, schlug um sich und verletzte den Mann. Erst mit Hilfe eines zweiten Mitarbeiters konnte der Verdächtige gestoppt werden. Hinzugerufene Polizisten nahmen ihn schließlich vorläufig fest und mit auf die Wache. Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann.