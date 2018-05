Vorläufige Festnahme

Bonn. Auf der Remigiusstraße in der Bonner Innenstadt hat am Mittwochnachmittag die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der Mann war wegen gleicher Delikte bereits bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.05.2018

Ein Ladendieb wurde am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in einem Geschäft auf der Remigiusstraße auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt. Sicherheitsmitarbeiter beobachteten den 27-Jährigen dabei, wie er zwei teure Sonnebrillen in seine Umhängetasche steckte, teilte die Polizei mit. Die dazugerufenen Beamten, stellte fest, dass die Tasche des Mannes mit einer Folie präpariert war. Die Folie soll die Anti-Diebstahl-Sicherung von Geschäften umgehen.

Der Verdächtige ist der Polizei bereits wegen anderen Diebstählen bekannt. Er wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.