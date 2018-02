Fieberhafte Erkrankungen

Die LVR-Klinik in Bonn.

Bonn. Patienten der LVR-Klinik sind derzeit vermehrt von fieberhaften Erkrankungen betroffen. Grund dafür soll eine Grippewelle sein. Das Krankenhaus stoppt nun die Aufnahme neuer Patienten.

Von Peter Gassner, 18.02.2018

Die Bonner LVR-Klinik nimmt in den kommenden Tagen keine neuen Patienten auf. Grund dafür sei ein „gehäuftes Auftreten von fieberhaften Erkrankungen“ seit Samstag, das mutmaßlich auf eine Grippewelle unter den aktuellen Patienten zurückzuführen ist.

„Deshalb wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bonn und dem beratenden Krankenhaushygieniker ein Aufnahmestopp für fünf bis sieben Tage vereinbart, heißt es in einer Pressemittelung von Sonntagnachmittag. In dieser Zeit würden „alle notwendigen Hygienemaßnahmen“ eingeleitet.