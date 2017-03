Unfall in Bonn

Am Morgen ist ein LKW mit einem Radfahrer zusammen gestoßen.

Bonn. Am Donnerstagmittag hat sich an der Kreuzung Wittelsbacherring und Viktoriabrücke ein Verkehrsunfall ereignet. Ein LKW und ein Radfahrer stießen an einer Ampel aneinander.

09.03.2017

Nach einem Unfall vor der Viktoriabrücke wurde der Wittelsbacherring kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wird über die Viktoriabrücke und die Endenicher Straße umgeleitet. Nach ersten Informationen vor Ort wurde ein Radfahrer von einem LKW erfasst.

Polizei und Rettungsdienste sind zurzeit vor Ort und untersuchen den Unfallort. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt.