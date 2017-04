Unfall auf der A560

Bonn. Ein LKW aus den Niederlanden ist am Donnerstagnachmittag auf der A560 in der Kurve zur A59 aus der Fahrbahn geflogen und in die Böschung gekippt. Laut Polizei war der Fahrer wahrscheinlich zu schnell unterwegs.

13.04.2017

Der Mann konnte sich demnach mit einem Hammer selbst aus der Fahrerkabine befreien, indem er die Frontscheibe zerschlug und aus dem Fahrzeug nach draußen kletterte. Er wurde nach Angaben der Einsatzkräfte schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Laut Polizei hatte der LKW kein Gefahrengut geladen. Die rechte Fahrbahn wurde nach dem Unfall gesperrt. Ein Fachunternehmen soll das Fahrzeug nun bergen. Dazu wird in den kommenden Stunden auch die zweite Fahrbahn gesperrt. Zurzeit fließt der Verkehr auf der Strecke nur zäh.



