Unfall in der Hohe Straße

Bonn. Bei einem Unfall in Tannenbusch wurde ein Autofahrer in seinem PKW eingeklemmt. Die Hohe Straße war wegen des Unfalls in Richtung L183 gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.11.2017

Die Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch war nach einem Verkehrsunfall in Richtung L183 gesperrt. Ein Kleintransporter und ein Autofahrer stießen in Höhe der Kreuzung Hohe Straße/Oppelner Straße zusammen. Der Fahrer des Autos wurde durch den Zusammenprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Feuerwehr schnitt den Mann aus dem deformierten Auto frei. Währendessen versorgte der Notarzt den schwer Verletzten. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wurde nicht verletzt.

Die Polizei wies die Autofahrer in einem Tweet auf die Sperrung hin. Gegen 15 Uhr twitterten die Beamten, dass die Straße wieder frei befahrbar ist.

Weitere Informationen folgen.

ACHTUNG #Verkehrssperrung! BITTE RT!#PolizeiNRW Nach schwerem Verkehrsunfall in #Tannenbusch ist die Hohe Straße in Richtung L183 gesperrt! Abbiegen von der Oppelner Straße: nur nach rechts in Richtung L183 möglich. Sperrung wird länger andauern, bitte diesen Bereich meiden! pic.twitter.com/JUJ52macMA — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) 10. November 2017

