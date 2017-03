Streit im Polizeipräsidium Bonn

Andreas Piastowski und Stefan Scharfstein begutachten die Situation am Aennchenplatz unter dem Sicherheitsaspekt.

Bonn. Wer 62 Jahre alt wird, muss in Pension. So sieht es das Gesetz vor. Doch ein Erlass des Innenministeriums NRW sieht Ausnahmen vor. Einem 61-Jährigen verweigert die Polizeibehörde eine Dienstzeitverlängerung. Der geht deswegen vor Gericht.

Klaus Roost (62) war 43 Jahre Polizist, bis er Ende 2016 pensioniert wurde. Als Leiter zahlreicher Ermittlungsgruppen und Spezialist für jugendliche Intensivtäter hatte er viel Lob von seinen Vorgesetzten bekommen, was auch in seinen Personalakten vermerkt ist. Sein Antrag auf Dienstzeitverlängerung wurde dennoch abgelehnt, und somit erhielt er auch die Tarifstelle nicht, um die er sich beworben hatte. Erfolg hatte indes seine Bewerbung bei der Kölner Behörde – im Erkennungsdienst.

Etwas anders sieht es bei Dieter Frankenne aus. Auch der 61-jährige Kriminalhauptkommissar, der seit 44 Jahren in Bonn arbeitet, möchte Ende März nicht in Pension gehen. Das Gesetz sieht zwar vor, dass für jeden Polizisten mit 62 Jahren Schluss ist. Allerdings stellt ein Erlass des NRW-Innenministeriums vom März 2016 kurz vor der Pensionierung stehenden Polizisten eine Weiterverwendung in Aussicht. Wie lange die Dienstzeitverlängerung gewährt wird, wird im Einzelfall entschieden, heißt es.

Dennoch wurden die Anträge von der Bonner Polizeibehörde abgelehnt. Begründung: gesundheitliche Bedenken, Überstunden und der hohe Altersdurchschnitt im Bonner Polizeipräsidium. Frankenne reichte Klage beim Verwaltungsgericht Köln ein, sein Anwalt beantragte eine einstweilige Anordnung. Dieser wurde nun stattgegeben. Bis zur eigentlichen Verhandlung bleibt Frankenne also auf seinem Posten.

Auch die Gewerkschaft lehnt Weiterbeschäftigung ab

Bislang seien drei derartige Anträge bei der Behördenleitung eingegangen, heißt es von der Pressestelle der Bonner Polizei. Zwei wurden „nach den Maßstäben des Erlasses geprüft“, anschließend mit Zustimmung des Personalrates abgelehnt. Einer sei zurückgestellt worden. Einer der Beamten, deren Antrag nicht stattgegeben wurde, sei aus gesundheitlichen Gründen nicht voll einsetzbar, der andere sei 2015 langfristig erkrankt gewesen. Er dürfe nun bis zum 31. März 2018 weiterarbeiten, „da das Gericht die hohen krankheitsbedingten Ausfälle alleine nicht als Kriterium für eine Ablehnung der Verlängerung der Lebensarbeitszeit zugelassen hat“, so die Pressestelle.

In Frankennes Fall muss die Behördenleitung dem Personalrat nun eine neue Vorlage präsentieren, in der empfohlen wird, Frankenne bis auf Weiteres weiterzubeschäftigen, erklärt Udo Schott, Vorsitzender der Bonner Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Dieser setze sich mit der Vorlage auseinander – alleine und mit der Behördenleitung. Wird keine Einigung gefunden, wird das „Stufenverfahren“ eingeleitet. Dann beschäftigen sich Polizeihauptpersonalrat und Innenministerium mit dem Fall. Und das ist wohl unumgänglich. Zwar werde man sich mit der Begründung des Gerichts auseinandersetzen, sagte Schott. „Ich denke aber nicht, dass wir dem einfach so zustimmen würden.“ Man könne nicht darüber hinwegsehen, dass beide Bewerber nicht über die Voraussetzungen für eine Weiterbeschäftigung im Polizeidienst verfügten.

Und diese seien Schott zufolge, „dass ein dienstliches Interesse besteht“. Das komme nur sehr selten vor. Wichtig sei das Alter der Protagonisten. Die Bonner Polizei müsse bei einem derzeitigen Altersdurchschnitt von etwa 50 Jahren dringend verjüngt werden. „Dafür plädieren wir seit Jahren, und diese Forderungen können wir jetzt nicht konterkarieren.“ Die Altersgrenze trage den hohen Belastungen insbesondere im Wach- und Wechseldienst Rechnung. Es sei schon „moralisch mehr als verwerflich gewesen“, die Altersgrenze vor einigen Jahren von 60 auf 62 zu erhöhen. Schott: „Mit 62 Jahren haben die Beamten ihre absolute Belastungsgrenze erreicht.“

Wach- und Wechseldienst laugt die Polizisten aus

Das bestätigen die Gewerkschafter Ulrich Bretz, Dirk Lennertz und Heinz Dahmen, die zum Teil seit Jahren im Schichtdienst arbeiten. Man könne das Ansinnen der Kollegen verstehen, sagte Lennertz. „Es besteht kein Zweifel daran, dass sie hervorragende Arbeit geleistet haben.“ Aber die Ablehnung der Gewerkschaft müsse unabhängig von Personalien verstanden werden. „Die Kollegen im Wach- und Wechseldienst sind ohnehin platt.“ Viele schafften es nicht bis zur Pensionierung, ohne krankheitsbedingt und wegen Überlastung lange auszufallen. Und: „Ersetzt wird er in dieser Zeit nicht.“ Außerdem werde nicht berücksichtigt, dass sich die Büroarbeit deutlich vom Streifendienst unterscheide, fügte Bretz hinzu. Werde der Dienstzeitverlängerung aber an dieser Stelle zugestimmt, schaffe man Präzedenzfälle.

Außerdem müsse man bedenken, ergänzt Schott, dass in den Folgejahren mit einem Schlag viele Beamte pensioniert werden. Durch jungen Nachersatz „habe ich auf einmal nur noch ganz alte und ganz junge Mitarbeiter. Der Mittelbau fehlt komplett.“ Auch bei der Besetzung der Tarifstellen bei der Polizei, die im Zuge des Antiterrorpakets geschaffen wurden, setzt Schott auf junge Bewerber: „Davon sollten diejenigen profitieren, die Arbeit brauchen.“ Und nicht pensionierte Beamte, die von ihren Bezügen gut leben könnten.

„Der Altersdurchschnitt der Bonner Behörde mit 1200 Mitarbeitern wird wohl nicht dramatisch steigen, wenn eine Handvoll Kollegen ein paar Jahre länger Dienst tun“, so Frankenne und Roost. Und: „Altgediente Beamte bringen ihr Fachwissen ein, das nun verloren geht.“ Man müsse übergangsweise zugunsten der Einarbeitung jüngerer Quereinsteiger und neu ausgebildeter Kollegen einen „befristeten Qualitätsverlust“ hinnehmen, meint Schott. Nur so könne auf lange Sicht der Altersdurchschnitt der Beamten gesenkt werden.