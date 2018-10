Kurz gefragt

Von Stefan Knopp, 01.10.2018

Liz Baffoe (49) ist als Schauspielerin durch die „Lindenstraße“ bekannt geworden. Aktuell spielt sie in der KiKA-Serie „Schloss Einstein“ mit. Die gebürtige Bad Godesbergerin und Schwester des Ex-Fußballers Anthony Baffoe lebt in Köln. Mit ihr sprach .

Sind Sie ein sportlicher Typ?

Liz Baffoe: Ja, absolut. Ich laufe sehr viel, bin in den letzten Jahren immer Halbmarathon in Köln und dieses Jahr den Postmarathon in der Staffel mitgelaufen. Ich bin sehr laufaktiv und komme auch aus einer sehr sportlichen Familie.

Haben Sie noch einen engen Bezug zu Bonn?

Baffoe: Ja. meine Mutter lebt in Bonn, also bin ich alle zwei Wochen sowieso hier. Ich drehe in Erfurt bei KiKA und pendele immer hin und her.

Was motiviert Sie, beim #ZeroHungerRun mitzumachen?

Baffoe: Meine Motivation ist, dass 2030 kein Hunger mehr auf der Welt sein sollte. Mir wäre es natürlich früher lieber, dass es keinen Hunger mehr gibt. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass irgend ein Mensch überhaupt hungert.

Was muss passieren?

Baffoe: Und ich finde es toll, dass jetzt schon Kinder beim Bambinilauf darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Essen eigentlich ist und dass man damit sorgfältig umgehen soll. Ohne Essen kann man nicht leben, ohne Essen wächst man nicht, hat man keine Energie. Es geht darum, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, Menschen zu sensibilisieren. Wir müssen zusammenhalten und den anderen unterstützen, der weniger hat.