Demo am Friedensplatz

Bonn/Region. Rund 80 Kurden haben sich an diesem Montagvormittag zu einer Demonstration auf dem Friedensplatz in Bonn versammelt. Von hier aus wollen sie in den kommenden Tagen über Troisdorf, Köln, Leverkusen und Düsseldorf nach Mönchengladbach ziehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.09.2019

Der Start der Demonstration war eigentlich für 9 Uhr angsetzt, wie ein Polizeisprecher vor Ort mitteilte. Die ersten Teilnehmer seien aber erst gegen 10.15 Uhr eingetroffen. Mehrere Banner mit den Konferfei des PKK-Führers Abdullah Öcalans habe die Polizei bereits konfisziert.

In einem nächten Schritt wollen die kurdischen Demonstranten nach Angaben der Polizei über die Bonner Kennedybrücke in Richtung Troisdorf weiterziehen. Am Freitag werden sie dann in Mönchengladbach erwartet.