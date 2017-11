Kurze Verkehrsbehinderungen möglich

Bonn. Am Freitag gegen 16.30 Uhr soll eine angekündigte Demonstration von etwa 150 Teilnehmern in Bonn stattfinden. Nach der Auftaktkundgebung wird sich die Versammlung vom Frankenbad bis zum Kaiserplatz bewegen.

Von Peter Gassner, 23.11.2017

Am Freitag kommt es in der Bonner Innenstadt zu einer Kurden-Demonstration, zu der der Veranstalter etwa 150 Teilnehmer erwartet. Los geht es um 16.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Frankenbad. Ab 17.30 soll sich die Versammlung dann über Vorgebirgsstraße, Maxstraße, Breite Straße, Berliner Platz , Am alten Friedhof, Noeggerathstraße, Am Hauptbahnhof, Maximilianstraße bis zum Kaiserplatz bewegen. Dort findet bis 20 Uhr eine Abschlusskundgebung statt.

Laut Polizei könne es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Größere Probleme mit den Teilnehmern seien hingegen nicht zu erwarten. „Der Veranstalter ist uns bekannt und es gibt klare Absprachen“, so Polizeisprecher Frank Piontek. Sollten jedoch Banner mit verbotenen Symbolen gezeigt werden, „wäre das ein Verstoß gegen die Rechtsordnung“, so Piontek. In diesem Falle werde die Polizei – zunächst kommunikativ – einschreiten. In Düsseldorf war es erst vor einigen Wochen zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, weil Demonstranten verbotene Fahnen mit dem Konterfei des PKK-Führers Abdullah Öcalan geschwenkt hatten.