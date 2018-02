In der Bonner Innenstadt demonstrierten rund 120 Teilnehmer.

Bonn. Erneut demonstriert an diesem Freitagnachmittag eine Gruppe von Kurden in der Bonner Innenstadt gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien.

Nach Polizeiangaben seien es etwa 120 Demonstranten, darunter auffallend viele Kinder. Die Demonstration sei kurzfristig angemeldet und genehmigt worden, so ein Polizeisprecher.

Die Demonstranten sind gegen 15.45 Uhr in Begleitung der Polizei durch die Innenstadt gezogen und versammelten sich zu einer Kundgebung auf dem Bottlerplatz.

Auch für Samstag ist eine Demonstration angekündigt. Hierbei werden rund 1000 Teilnehmer in Bonn erwartet.