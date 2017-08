Schlechter Zustand

Bonn. Die Sanierung der Beethovenhalle ist im vollen Gange: Zurzeit wird das Kupfer auf dem Dach Stück für Stück entfernt. Die Stadt Bonn gewährte am Freitagmorgen Journalisten in luftiger Höhe einen Blick auf die laufenden Arbeiten.

Mehr als 7000 Quadratmeter Dachfläche müssen die Bauarbeiter aufschlitzen und aus rund 25 Metern Höhe die Kupferscheiben nach unten transportieren. Das Dach wird später wieder mit Kupfer verkleidet, das anfangs rötlich glänzen und im Laufe der Jahre wie das alte Dach von Grünspan überzogen sein wird. Mit der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der 1959 eingeweihten Beethovenhalle hat das Städtische Gebäudemanagement (SGB) vor zehn Monaten begonnen. Zunächst war das komplette Inventar ausgeräumt worden. Der große Saal ist inzwischen eingerüstet, die Holzvertäfelung abgenommen. Sie wird vollständig saniert und später wieder an die Wände angebracht.

Mehr als 60 Gewerke werden in die Instandsetzung und Modernisierung der denkmalgeschützten Halle eingebunden, sagte die stellvertretende SGB-Leiterin Marion Duisberg bei der Führung. Die Beethovenhalle soll weitgehend in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden, dabei aber mit modernster Technik ausgestattet und energetisch saniert werden. Unter anderem müssen bis zu 60 mit Asbestzement ausgekleidete Lüftungsrohre saniert werden, sagte Duisberg.

Die Sanierungskosten, die im Februar noch bei 61 Millionen Euro lagen, sind mittlerweile auf 70,6 Millionen Euro geklettert. Sah es vor einigen Monaten noch so aus, dass der geplante Fertigstellungstermin Ende 2018 wohl deutlich überschritten würde, so hofft die Stadt Bonn zurzeit wieder, das Ziel Ende 2018 erreichen zu können. In den kommenden Wochen soll ein überarbeiteter Zeitplan auf den Tisch kommen.

Für den Verein ProBeethovenhalle erklärte dessen Vize-Vorsitzende, die ehemalige Landtagsabgeordnete Renate Hendricks, "wir freuen uns darüber, dass es nun Fortschritte auf der Baustelle gibt, verbunden mit der Hoffnung, dass die Stadt und die Architekten die Termine einhalten können". Zuvor hatte der Verein der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 25.000 Euro überwiesen, die als ein Beitrag für die Dachsanierung der Beethovenhalle gedacht sind. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und der Verein ProBeethovenhalle hatten im Dezember 2016 mit der Stadt einen ersten Fördervertrag in Höhe von 100.000 Euro zur Wiederherstellung des Daches abgeschlossen.