Schlechte Verarbeitung durch die Baufirma

Ippendorf. Das ausführende Unternehmen hat in Ippendorf offenbar schlecht gearbeitet. Der Platz sieht schon nach sieben Jahren aus wie ein Flickenteppich - und an den Nähten löst sich der Platz auf. Die Stadt prüft nun Zäune aufzustellen, um vor Vandalismus zu schützen.

Mit einer unerfreulichen Nachricht hat sich die Bezirksvertretung Bonn (BV) in ihrer jüngsten Sitzung befasst. Im Fokus stand der Sportplatz Ippendorf. Der Kunstrasenplatz – erst sieben Jahre alt – ist in einem Zustand, der eine Erneuerung des Rasenbelags für knapp 234 000 Euro notwendig macht. Die BV hat das Geld nun freigegeben. Die Stadt wird die Sanierung aus Rücklagen des vergangenen Jahres finanzieren.

Der Hauptgrund für den desolaten Zustand ist offenbar eine schlechte Verarbeitung durch die bauausführende niederländische Firma. „Sieben Jahre sind eine extrem kurze Haltbarkeit, wir gehen eigentlich von einer Haltbarkeit zwischen zwölf und 15 Jahren aus“, sagte Sport- und Bäderamtsleiter Stefan Günther. Er sei „schockiert“ gewesen bei der Begutachtung. Die Nähte zwischen den Kunstrasenflächen lösten sich auf.

Ähnliche Probleme bei anderen Plätzen nicht erwartet

Laut Günther, seit 2016 im Amt, sind nach der Abnahme des Ippendorfer Platzes zahlreiche Mängelentdeckt worden. Große Probleme seien im Bereich der Linierungen aufgetaucht. Die niederländische Firma sei wiederholt aufgefordert worden, die Mängel zu beheben, die Reparaturen hätten sich aber über Jahre hingezogen. 2015 habe die Stadt das Unternehmen von der Gewährleistungspflicht entbunden, um ein aufwendiges Streitverfahren in den Niederlanden zu vermeiden. Mittlerweile hat die Stadt eine ortsansässige Firma mit den Arbeiten beauftragt. Wolfgang Leyer (SPD) hatte in der Sitzung nach Regressansprüchen und der Garantie gefragt.

Sollten ähnliche Probleme an anderer Stelle auftreten, könnte das die Stadt viel Geld kosten. Geld, das nicht im Haushalt eingestellt ist. Da die Verwaltung von einer längeren Lebensdauer ausgegangen sei, habe sie, so Günther, erst ab dem Etat 2021 Posten für die ersten Sanierungen eingeplant. Die Stadt will nun in ihre Verträge künftig eine vierjährige Gewährleistung aufnehmen. Die beauftragten Unternehmen sollen für diesen Zeitraum die Pflege der Anlagen mit Aufbürsten und Auflockerung des Belags übernehmen. Aus dem Sportamt hieß es am Donnerstag: „Alle weiteren Kunstrasenplätze in Bonn sind fachgerecht hergestellt worden.“

Probleme mit Vandalismus

Aber nicht nur die schlechte Verarbeitung hat den Ippendorfer Platz in einen schlechten Zustand versetzt. Wie auf anderen Plätzen auch sind Schäden durch Vandalismus entstanden. Herbert Spoelgen (SPD) berichtete von gelegtem Feuer auf anderen Plätzen und der mutwilligen Zerstörung der Substanz mit spitzen Gegenständen. Günther erklärte, dass die Sportfreunde Ippendorf die Anlage zudem sehr stark nutzten und der Platz praktisch durchgehend bespielt werde. Eine solch starke Beanspruchung müsse der Belag aber eigentlich aushalten müssen. Die Sportfreunde Ippendorf, die dort hauptsächlich üben, waren für eine Stellungnahme zu den Auswirkungen des schlechten Zustandes auf die Vereinsarbeit nicht zu erreichen.

Auch die Probleme mit Vandalismus sprach Günther an. „Ich habe deshalb der Politik ein Verfahren vorgeschlagen, die Umzäunung von Plätzen zu prüfen“, erklärte Günther. Zum Teil sei die freie Zugänglichkeit zwar gewollt, damit jeder den Platz nutzen könne. Aber sie bringe eben auch negative Begleiterscheinungen mit. Sport- und Hauptausschuss haben den Ursprungsbeschluss der Verwaltung zu Umzäunungen abgeändert.

Die Stadt soll ein Kataster der bestehenden Plätze über Baujahr, Zustand, Sachbeschädigungen und Spielzeiten erstellen und auflisten, wo konkret sie Zäune vorschlägt. Mit den Vereinen soll sie darüber sprechen, ob sie bei Einzäunungen abends die Eingänge abschließen. Bauzäune kosten rund 80 000 Euro pro Platz.