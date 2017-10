Röttgen. Der Bau der Sportanlage in Röttgen schreitet voran. Die Stadt nennt aber keinen festen Termin für die Fertigstellung.

In Röttgen geht es vorwärts: Die Konturen des neuen Kunstrasenplatzes am Herzogsfreudenweg sind schon gut zu erkennen. An den Rändern des Baufelds türmt sich noch ein Teil der Asche. Teils wird sie abtransportiert und entsorgt, teils als Belag für Sprung- und Bouleanlage auf dem selben Terrain verwendet. Der alte Belag, den die Kicker vom Fußballverein Rot-Weiß Röttgen am Ende nur noch als Staubwolke wahr nahmen, ist also mittlerweile in der Fläche abgetragen. Wie die Stadt als Hauptfinanzierer nun mitteilte, ist die komplette Sportplatzentwässerung mittlerweile eingebaut.

Seit Beginn der Bauarbeiten im August dieses Jahres sind Rinnen und Randeinfassungen bis auf die Zufahrten eingebaut. Die nächsten Schritte sehen folgendermaßen aus: Der Zaunbau wird vorangetrieben, an den Seiten wird Boden aufgeschüttet und gepflastert. Auch der Weg zur Umkleide ist bald dran. Nach jetzigem Zeitplan will der Baubetrieb Ende Oktober die elastische Schicht für den Kunststoffrasen auftragen. Dieser Schritt sei allerdings wetterabhängig, so Andrea Schulte aus dem Presseamt. Bis es soweit ist, wird es noch etwas dauern. „Unter idealen Voraussetzungen könnte die Sportanlage Ende November/Anfang Dezember fertiggestellt sein“, sagte Schulte.

700 000 Euro investiert die Stadt in Röttgen. Zunächst dachte man, das würde für ein Großfeld reichen und eine 400-Meter-Umlaufbahn für Leichtathletiksportler der Schloßbachschule und des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums als Ersatz für die bisherige.

Bei der weiteren Planung stellte sich das als Trugschluss heraus. Immerhin sind Groß- und nebenliegendes Kleinspielfeld so in der Fläche positioniert worden, dass die Tartanbahn in einem nächsten Schritt hinzukommen könnte, wenn die Stadt das notwendige Geld dafür hat. Die notwendigen Abstände zur modernen LED-Flutlichtanlage und den Plätzen ist eingehalten.

Hoffnung auf eigenes Feld

Was dagegen sofort kommen wird, ist ein Basketballfeld mit zwei Körben neben dem Kleinfeld. Vor allem Joachim Stamp aus dem Vorstand des Fördervereins hatte sich dafür eingesetzt. Auf der anderen Seite des Kleinfelds errichtet die Stadt eine Weitsprunganlage.

Die Bedeutung einer Laufbahn unterstreicht noch einmal Bernd Marberg, Vorsitzender des Fördervereins Kunstrasen: „Das ist den Schulen ein wichtiges Anliegen.“ Schließlich hätten sich gerade die laufenden Schüler in besonderer Weise für das Projekt starkgemacht. Für das kleine Spielfeld mit einer Länge von 35 mal 25 Metern hat der Förderverein 50 000 Euro an den Sportverein Rot-Weiß Röttgen überwiesen. Sponsorengelder, von denen rund 20 000 aus Spendenläufen stammen. Weitere 38 000 Euro überweist der Sportverein aus eigenen Mitteln an die Stadt.

Peter Altendorf, Vorsitzender des Sportvereins, hofft darauf, dass die Mannschaften, die derzeit den Tennenplatz auf dem Brüser Berg als Ausweichstandort nutzen, tatsächlich im Winter auf dem eigenen Feld trainieren können, „um sich daran zu gewöhnen“. Wie viele andere Vereine haben auch die Röttgener in den vergangenen Jahren unter der Situation gelitten. Ihr alter Ascheplatz staubte im Sommer und stand bei Regen unter Wasser. Nachdem die Ippendorfer ihren Kunstrasen eingeweiht hatten, sind reihenweise Spieler dorthin gewechselt. „Wir stehen eben auch in einem Wettbewerb“, erklärt Marberg.