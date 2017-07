Biergartenkultur in Bonn

Bonn. Die Betreiber des Biergartens "Kunst!Garten in der Bonner Rheinaue dürfen ihn ab kommendem Jahr nicht mehr betreiben. Das bestätigte Katrin Weinreis, Geschäftsführerin des Kunst!Rasens und der kleinen Bühne am Rande des Bötchensees, auf Anfrage.

Aus für den idyllisch gelegenen Biergarten in der Bonner Gronau. Nach sechs Sommern verabschieden sich die Betreiber am Sonntag, 30. Juli, von ihren Gästen. "Leider dürfen wir ab 2018 den Biergarten Kunst!Garten und auch die Kleinkunstbühne nicht mehr betreiben", so Geschäftsführerin Katrin Weinreis. "Die Verwaltung der Stadt Bonn möchte einen Biergarten, wie wir ihn als Kunst!Rasen betrieben haben, in Zukunft im Rheinauenpark nicht mehr haben. Daher wurde eine Genehmigung seitens der Stadt Bonn nicht erteilt. Wir bedauern dies, da wir der Meinung sind, dass genau die Art von Biergarten und insbesondere die Art von Kultur, wie wir sie auf der Bühne bieten, genau das ist, was in Bonn zu wenig angeboten wird." Vizestadtsprecher Marc Hoffmann kündigte auf Anfrage eine Erklärung im Laufe des Tages an.

"Wir möchten uns noch einmal bei den vielen jungen und alten Bands aus Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlande, Italien und sogar Australien, die bei uns auf der Kleinkunstbühne gespielt haben bedanken", so Weinreis. Die Band „Max is alright“ aus dem Westerwald kommt erneut nach Bonn. Das Konzert findet ab 18 Uhr statt.

Der Kunst!Rasen wird Ende Juni 2018 wieder mit Konzerten starten - dann ohne den Kunst!Garten. Der Fünf-Jahres-Vertrag, den die Veranstalter der Open-Air-Reihe für diesen Standort mit der Stadt geschlossen haben, sei an die Bedingung geknüpft gewesen, in Zukunft auf den Biergarten zu verzichten.