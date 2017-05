Bonn. Die deutsche Science-Fiction- und Fantasy-Messe FedCon hat in diesem Jahr einen "dicken Fisch" an Land gezogen. US-Schauspieler David Hasselhoff kommt nach Bonn. Am langen Pfingstwochenende, 2. bis 5. Juni, wird er im Maritim Hotel auf der Bühne sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.05.2017

Seine Rollen in "Knight Rider" und "Baywatch" machten ihn in den 80er und 90er Jahren weltberühmt. Im Sommer kommt Kult-Schauspieler David Hasselhoff nach Bonn. Das kündigte die FedCon, eine der größten Star-Trek- und Science-Fiction-Messen Europas auf ihrer Homepage an.

"Ja, ihr habt richtig gelesen. Passend zum Start von Guardians of the Galaxy 2 haben wir David Hasselhoff zu Gast auf der FedCon 26", schreibt der Veranstalter auf seiner Internetseite.

Neben anderen bekannten Gesichtern aus der Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert", wie Denise Crosby (Tasha Yar) oder LeVar Burton (Geordi La Forge), wird auch David Hasselhoff an den Messetagen, 2. bis 5. Juni, im Bonner Maritim Hotel für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Allerdings nicht umsonst: Ein Autogramm kostet 65 Euro, Fotos mit dem US-Star 75 Euro.

Hasselhoff mit zwei Filmen im Kino

Nach den Mega-Serienerfolgen spielte "The Hoff" auch in mehreren Filmproduktionen mit, zuletzt in dem Science-Fiction-Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2". Zudem startete er eine Karriere als Sänger. Sein Song "Looking for Freedom" stand 1989 acht Wochen lang auf Platz eins der Hitparade. Im gleichen Jahr trat Hasselhoff mit dem Lied vor über 500.000 Menschen auf der Silvester-Party an der Berliner Mauer auf, die kurz zuvor gefallen war. Bis heute gilt Hasselhoff in den USA aufgrund seiner Erfolge in Deutschland als "Lieblingsstar" der Deutschen.

In den 2000er wurde es allerdings ruhiger in der Karriere des ehemaligen Baywatch-Star. 2007 sorgte ein privates Video von Hasselhoff für Schlagzeilen. Darin ist der damals 57-Jährige zu sehen, wie er volltrunken versuchte, einen Cheeseburger zu essen. Hasselhoff erklärte später öffentlich, alkoholkrank zu sein. (ga)