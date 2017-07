Neustart nach Umzug

Bonn. Die Bonner Kultkneipe "Blow Up" lädt am heutigen Freitag um 21 Uhr zu seiner Wiedereröffnungsparty ein. Neuer Standort ist an der Steintorbrücke 7 in den Räumen der ehemaligen Tanzbar "Himmel & Hölle".

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Am heutigen Freitag um 21 Uhr startet die Neueröffnung. Mit "The Grand Re-Opening" lädt die Bonner Kultkneipe "Blow Up" alte Stammgäste und Neugierige ein, den neuen Standort an der Sterntorbrücke 7 auf seine Party-Qualitäten zu testen.

Nachdem die Wiedereröffnung des Bonner Late-Night-Klassikers Ende Juni noch verschoben werden musste, wird die Neueröffnung nun in den neuen Räumen der ehemaligen Tanzbar "Himmel & Hölle" stattfinden.

Viele Freunde der vielleicht "verruchtesten Kneipe" der Stadt können somit aufatmen. Hatten sie doch nach der überraschenden Schließung Ende September 2016 spontan und lautstark für den Verbleib des Blow Up im angestammten Standort in der Rathausgasse protestiert. Allerdings ohne Erfolg. Nun dürften die damals aufgewühlten Gemüter sich wieder einigermaßen entspannt haben. Denn die "Blow Up"-Party findet heute nach monatelanger Pause nun ihre Forsetzung.

Das "Blow Up" in Bonn Foto: Rainer Schmidt Axel Bergfeld (im roten Hemd) stand 2016 im Mittelpunkt einer Demonstration zur Rettung des Nachtclubs Blow Up, der nach einem Rechtsstreit mit der Signa das Haus räumte.

Foto: MLH Im Mai dieses Jahres waren sie noch voller Hoffnung und kämpften für die Rettung des Blow-up: (v.l.) Barkeeperin Charli Tolmasci, Daniel Christel und Axel Bergfeld.

Foto: Thomas Kölsch Lesung im Blow Up: Autor und Dramaturg Lothar Kittstein trägt einen eigenen Text vor.

Hintergrund der Schließung war die seit Jahren geplante Umgestaltung des gesamten Viktoriakarrees durch den in Österreich ansässigen Investor die Signa Holding. Anfangs hatte sich der Inhaber des Blow Up, Oliver Helmerat, geweigert, aus den Räumen freiwillig auszuziehen. Er hatte letztlich aber Ende September 2016 von einer Klage gegen den von der Signa Holding initiierten Räumungstitel Abstand genommen. Vertreter der Bürgerinitiative "Viva Viktoria" hatten daraufhin der Signa vorgeworfen, durch den Austausch der Schlösser das Ende des Blow Up ohne Absprachen erzwungen zu haben. Ende Dezember letzten Jahres konnte Inhaber Helmerat dann verkünden, dass es in der Sterntorbrücke 7 weitergeht.

Die Betreiber des Blow Up hatten sich Ende Juni über Facebook an ihre Freunde gewandt und auf die Verschiebung der Eröffnungsparty hingewiesen.