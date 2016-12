Gastronomie in Bonn

21.12.2016 Bonn. Endspurt für alle Cala-Dor-Fans: Am Freitag, 6. Januar, hat die Pizzeria ein letztes Mal vor dem Umzug geöffnet. Zum Abschluss gibt es eine Abrissparty.

Nur noch gut zwei Wochen, dann schließt die Kult-Pizzeria Cala Dor. Am Freitag, 6. Januar, hat die Pizzeria zum letzten Mal am alten Standort an der Südüberbauung geöffnet. Für diesen Tag ist eine "Abrissparty" geplant.

In der Zeit von 12 bis 22 Uhr soll es zur Kult-Pizza auch Musik geben. "Die Menschen können sich dann von der alten Location verabschieden", so Marika Tsoussi. "Damit wollen wir uns für die 33 Jahre lange Treue unserer Kunden bedanken", führt die Tochter des Chefs weiter aus. Alle Mitarbeiter würden an dem Tag auf ihr Gehalt verzichten, sämtliche Einnamen sollen an einen wohltätigen Zweck gespendet werden, so Tsoussi.

Die Mini-Pizzeria war bislang in der Südüberbauung angesiedelt, muss aufgrund des bevorstehenden Abrisses des Gebäudes aber weichen. Doch alle Fans können aufatmen: Die Pizzeria wird demnächst an der Wesselstraße, direkt an der Kaiserpassage und gegenüber des Carpe Noctem, ihren neuen Platz haben.

Dort laufen aktuell schon die "Renovierungsarbeiten auf Hochtouren", so Tsoussi. Einen genauen Eröffnungstermin konnte sie noch nicht sagen, verriet aber so viel: Es soll im besten Fall einen fast nahtlosen Übergang geben. Das dürfte alle Pizza-Fans freuen. (ga)