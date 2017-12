Gastronomie sucht Verstärkung

Bonn. Bonner Pizza-Freunde können sich freuen: Denn die Kult-Pizzeria Cala Dor eröffnet eine zweite Filiale in der Stadt. In einer Stellenausschreibung hat das Team diese freudige Botschaft verraten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2017

In Bonn ist das Cala Dor schon eine kleine Legende. Nach dem Auszug und Abschied aus der mittlerweile abgerissenen Südüberbauung am Bonner Bahnhof ist die von vielen geliebte Mini-Pizzeria jetzt in der Wesselstraße untergebracht. Und um ihre hungrigen Kunden ab dem neuen Jahr noch besser versorgen zu können, eröffnet Cala Dor eine zweite Filiale in Bonn.

Das hat das Team über ihren Facebook-Kanal publik gemacht. Versteckt in einer Stellenausschreibung, in der sie nach einem Pizzabäcker suchen, der Cala Dor ab Januar verstärken kann, verkünden sie: „Nach der positiven Resonanz unserer Umfrage verkünden wir hiermit die freudige Botschaft! Cala Dor eröffnet eine zweite Filiale in Bonn!”

Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo genau das zweite Cala Dor seine Türen öffnet, um die hungrigen Mäuler mit traditioneller Bonner Pizza zu füllen.