Bonn. Studenten dürfen ihr Fahrrad bald nur noch ab 19 Uhr und am Wochenende kostenlos in Bussen und Bahnen mitnehmen. Die Entscheidung des VRS ruft Kritik hervor.

Von Bernd Linnarz, 08.06.2017

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) kritisiert die vom Verkehrsverbund Rheinland (VRS) geplante Praxis, Studenten die kostenlose Fahrradmitnahme in den Bussen und Bahnen nur noch ab 19 Uhr zu erlauben.

„Diese kundenfeindliche Entscheidung zuungunsten der Studierenden ist für den VCD bedauerlich, zumal es bei vernünftigem Verhalten auch nicht zu Konflikten zwischen Radfahrern, Rollstühlen und Kinderwagen kommen muss“, so der VCD-Kreisvorsitzende Rainer Bohnet. Bohnet. Da Kinderwagen und Rollstühle stets Vorrang genießen, andererseits auch in jeden Bus zwei normale Kinderwagen und zwei Fahrräder passen würden, appelliert er an alle Fahrgäste, sich gegenseitig zu respektieren und Rollstühlen und Kinderwagen Vortritt zu verschaffen, falls es eng werde.

Grundsätzlich wünscht sich der VCD die ganztägige Freigabe für Radfahrer auf den Bonner Steigungsstrecken und VRS-weit für Jobticketkunden.