Bertha-von-Suttner-Platz war gesperrt

Bonn. Nach einem Tötungsdelikt in der vergangenen Nacht hat die Polizei am Sonntagvormittag den Bertha-von-Suttner-Platz für den Verkehr für mehrere Stunden gesperrt.

Von Michael Wrobel, 25.08.2019

Vor den Bushaltestellen in Fahrtrichtung Beuel war es in der Nacht zu einem Tötungsdelikt gekommen. Was genau passiert war, wollte die Polizei auch auf Nachfrage des GA nicht mitteilen. Nur so viel: Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen erfolgte auch die Spurensicherung am Sonntagmorgen.

Für mehrere Stunden hatte die Polizei die Fahrbahnen in Richtung Beuel für den Verkehr gesperrt, um den Tatort genau zu untersuchen. Lediglich die Bahnen konnten den Bereich passieren.

Weitere Details will die Polizei frühestens am Montag mitteilen.