Dieses Kreuzfahrtschiff hat sich am Donnerstagabend am Bonner Rheinufer festgefahren.

Dieses Kreuzfahrtschiff hat sich am Donnerstagabend am Bonner Rheinufer festgefahren.

Bonn. Am Donnerstagabend hat sich ein Kreuzfahrtschiff im Rhein vor der Beethovenhalle festgefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Kreuzer erst in zwei Stunden geborgen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.11.2018

Ein Kreuzfahrtschiff hat sich am Donnerstagabend vor der Beethovenhalle in Bonn festgefahren. Wie die Bonner Wasserschutzpolizei auf GA-Anfrage bestätigte, liegt der Kreuzer am Rheinufer fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird es noch etwa zwei Stunden dauern, bis Hilfe von Köln aus das Schiff erreichen wird.

Weitere Berichterstattung folgt.