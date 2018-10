In Bonn am Alten Zoll

Am Anleger der Köln-Düsseldorfer hat sich das Schiff "Anesha" festgefahren.

Am Anleger der Köln-Düsseldorfer hat sich das Schiff "Anesha" festgefahren.

Bonn. Auf dem Rhein in Bonn nahe des Alten Zolls hat sich ein Kreuzfahrtschiff am Anleger der Köln-Düsseldorfer festgefahren. Die Wasserschutzpolizei ist im Einsatz. Möglicherweise kann die "Anesha" erst am Samstag befreit werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.10.2018

Das Kreuzfahrtschiff "Anesha" hat sich am Freitagabend an einem Anleger der Köln-Düsseldorfer bei Rheinkilometer 654 festgefahren. Das Schiff hatte offenbar versucht, dort anzulegen und war dabei gegen den Anleger gefahren. Die Wasserschutzpolizei ist vor Ort im Einsatz und prüft, ob das Schiff durch Manövrieren aus seiner Lage befreit werden kann. "Falls nicht, muss es morgen mit Hilfe eines weiteren Schiffes ein Stück rausgezogen werden", erklärte Norbert Kaufmann von der zuständigen Duisburger Wasserschutzpolizei dem GA auf Anfrage. Dieses Manöver könne nur tagsüber durchgeführt werden, weil es bei Dunkelheit zu gefährlich sei.

Bei dem Unfall, der sich gegen 20.30 Uhr ereignete, sind laut Kaufmann keinerlei Personen verletzt worden. Für die Schifffahrt auf dem Rhein bestehe aktuell keine Gefahr, es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass es zu Problemen auf der Strecke kommen könnte, wenn das Schiff nicht schnell befreit werden kann.

Auf dem Schiff lief zum Zeitpunkt des Unfalls eine Abendveranstaltung, es war laut Polizei "gut besetzt". Der Bonner Veranstalter Phoenix Reisen beschreibt die "Anesha" als "Flusskreuzfahrtschiff der Premium-Klasse". Sie ist 135 Meter lang und fasst 180 Passagiere.