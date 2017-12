Einbruch am Wochenende

Bonn. Am Montagmorgen wurde die Bonner Polizei zu einem brennenden Krankentransportwagen am Waldenburger Ring in Tannenbusch gerufen. Der Wagen war am Wochenende gestohlen worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2017

Die Polizei wurde am Montagmorgen zu einem Fahrzeugbrand nach Bonn-Tannenbusch gerufen. Gegen 4.10 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzleitstelle einen brennenden Krankentransportwagen in einer Grünanlage am Waldenburger Ring. Das Fahrzeug brannte dabei komplett aus.

Wenig später meldete ein Mitarbeiter eines privaten Krankentransportdienstes laut Polizei einen Einbruch in das Firmengebäude in der Siemensstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei der Tat, die sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen ereignet hat, mehrere Fahrzeugschlüssel sowie der aufgefundene Krankentransportwagen gestohlen. Unbekannte hatten die Eingangstüre des Gebäudes aufgehebelt, die Räume durchsucht und das vor dem Haus geparkte Fahrzeug mitgenommen.

Anhand des Zustands des in Tannenbusch aufgefundenen Fahrzeugwracks könne laut Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise: Wer in der Nähe der beiden Tatorte Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228/150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.