Einigung im Fall Möllenbeck

09.02.2017 Bonn. Im Fall des schwerstbehinderten Fabian Möllenbeck haben sich alle Parteien nach langwierigen Detailverhandlungen nun auf eine Lösung geeinigt.

Die Krankenkasse zahlt die notwendigen Assistenzleistungen. Wie Ende Dezember berichtet, ist der 27-jährige Endenicher an einer genetisch bedingten Muskeldystropie vom Typ Duchenne erkrankt. Er sitzt im Rollstuhl und braucht bis zu 20 Stunden am Tag ein Beatmungsgerät. Darum kann Möllenbeck nur mit ständiger Assistenz selbstständig leben und seiner Berufstätigkeit in einem Bundesministerium nachgehen.

Klage vor dem Sozialgericht wird zurückgezogen

Seine Krankenversicherung Barmer GEK hatte sich nachhaltig geweigert, die nötigen Assistenz-Leistungen zu bezahlen und wollte stattdessen dem Patienten einen Pflegedienst schicken. Nach dem GA-Bericht und Hunderten Leserreaktionen ist es Mitte Januar nun zu einem Gespräch aller Beteiligten gekommen.

Der Assistenzdienst Sozialhummel, der Möllenbeck seit Jahren betreut, hat daraufhin sein Leistungsangebot nochmals reduziert. Nach einer Woche Bedenkzeit habe die Barmer dem Angebot zugestimmt, berichtet Möllenbecks Rechtsanwältin Anja Bollmann. Die Klage vor dem Sozialgericht Köln werde zurückgezogen. „Ohne die Unterstützung des General-Anzeigers“, so Bollmanns Fazit, „wären wir nach meiner Einschätzung nicht, zumindest nicht so schnell zu diesem Ergebnis gekommen.“